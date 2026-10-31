الصين تكشف عن أول دفعة من نماذج الذكاء الاصطناعي لرصد الطقس المتطرف

بكين في 31 اكتوبر / وام / كشفت الصين عن أول دفعة لها من نماذج الذكاء الاصطناعي لرصد الطقس المتطرف ضمن نظام أقمار "فنغيون" الاصطناعية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن النماذج، بما في ذلك نموذج ذكي لتحليل سحب الأعاصير ونموذج الإنذار الآني للطقس شديد الحمل الحراري، ستعزز بشكل فعال قدرة أقمار "فنغيون" الاصطناعية على رصد الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والعواصف الناجمة عن الحمل الحراري الشديد، والتحذير منها.

ويُعد الإنذار الآني أسلوبا في الأرصاد الجوية يُستخدم في التنبؤات الجوية قصيرة المدى للغاية.

ويمكن للنموذج الذكي لتحليل سحب الأعاصير أن يحلل تلقائيا موقع الأعاصير وبنيتها وشدتها وتطورها، وأن يولد في الوقت نفسه نصوصا تفسيرية قياسية ومخرجات مرئية، كوسيلة لتوفير الدعم التقني لرصد الأعاصير والتنبؤ بها.

ومع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبح الاستخراج السريع للمعلومات الرئيسية من البيانات الضخمة التي توفرها الأقمار الاصطناعية، والتنبؤ المستمر بتطور الطقس، من الاتجاهات الرئيسية لتطبيق هذه التكنولوجيا في مجال الأرصاد الجوية.

وحتى الآن، تمتلك الصين 10 أقمار اصطناعية من طراز "فنغيون" للأرصاد الجوية في مدارها، فيما أتاحت بياناتها أمام 141 دولة ومنطقة، وفقا لما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية.