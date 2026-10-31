الجيش النيجيري يقتل 48 مقاتلا من تنظيم "إسواب"

أبوجا في 31 أكتوبر /وام/ أعلن الجيش النيجيري أن قواته قتلت 48 شخصا على الأقل يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (إسواب)، وذلك بعد صد هجومين استهدفا مواقع عسكرية في ولايتي بورنو ويوبي شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة التابعة للجيش النيجيري في عملية "هادين كاي" بشمال شرق نيجيريا، محمد غوني، في بيان، إن مواقع عسكرية في منطقة بيتا التابعة لمقاطعة غوزا بولاية بورنو، وفي منطقة بوني يادي بولاية يوبي، تعرضت لهجمات في وقت متأخر من يوم الخميس ومطلع يوم الجمعة، مؤكدا أن القوات تمكنت من صد هذه الهجمات.

وأوضح أن القوات في ولاية بورنو، وبدعم من العتاد الجوي، أحبطت محاولة هجوم على موقعها في بيتا مساء يوم الخميس من خلال استجابة منسقة.

وأضاف أن القوات في ولاية يوبي شنت هجوما مضادا على حشد كبير من مسلحي تنظيم إسواب الذين هاجموا بوني يادي، بدءا من ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقتل جندي واحد وأصيب اثنان آخران في الهجوم المضاد، بينما استولت القوات على 52 قطعة سلاح كانت بحوزة المسلحين، بحسب ما ذكره غوني.

وأكد الجيش النيجيري أنه سيواصل عملياته ضد الجماعات الإرهابية لتقويض قدراتها العملياتية، وإضعاف إمكانياتها في تجنيد عناصر جديدة، ونشر الدعاية، وتنسيق الهجمات.

جدير بالذكر أن تنظيم "إسواب" يتعاون مع جماعة "بوكو حرام" في محاولة لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، حيث وسعا نطاق هجماتهما لتشمل دولا أخرى في منطقة حوض بحيرة تشاد.