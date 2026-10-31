الاتحاد الأوروبي يسجل رقمًا قياسيًا في حركة السفر بالقطار في 2025

لوكسمبورج في 31 أكتوبر /وام/ سجّل مسافرو السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي رقمًا قياسيًا بلغ 457 مليار كيلومتر من السفر في العام الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ويزيد هذا الرقم بنسبة 2.6% عن العام السابق، ويُعدّ الأعلى منذ بدء جمع البيانات في عام 2004، دون احتساب نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي.

وتصدّرت لوكسمبورج قائمة الرحلات لكل فرد، إذ سجّلت 46 رحلة لكل ساكن في عام 2025، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي، فيما حلّت المجر ثانية بـ 35.9 رحلة لكل ساكن، ثم الدنمارك بـ 35.6 رحلة، وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بـ 35.3 وجاءت ألمانيا في الصدارة من حيث الأرقام المطلقة؛ إذ أحصى "يوروستات" ما يقل قليلًا عن 2.95 مليار مسافر على شبكة السكك الحديدية فيها عام 2025، تلتها فرنسا بـ1.3 مليار مسافر، ثم إيطاليا بـ 844 مليون مسافر.

-خلا-