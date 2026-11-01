أبوظبي للسيدات يحصد لقب دولية "لاند أوف سمايل" لهوكي الجليد بتايلاند

بانكوك في 31 أكتوبر/وام/ توّج فريق أبوظبي للسيدات، بلقب بطولة "لاند أوف سمايل" الدولية لهوكي الجليد، التي اختتمت اليوم، في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد فوزه في النهائي 1- صفر، على فريق "ويهو" من هونغ كونغ.

وجاء تتويج الفريق في المستوى الأول الدولي بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية متطورة، ونجح في بلوغ الدور نصف النهائي إثر فوزه على فريق «إن تي بي سي»، 4–2، قبل أن يتغلب على فريق تايلاند 2–1 في نصف النهائي.

وأكد حمد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن الإنجاز يأتي تتويجا للدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وتمكينها في مختلف المجالات، وثمرة لجهود النادي في تطوير رياضة المرأة وتعزيز حضورها في المنافسات الدولية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.