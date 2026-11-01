جمعية الإمارات للسرطان تنظم يوم الفجيرة الوردي

الفجيرة في 31 أكتوبر/ وام/ نظمت جمعية الإمارات للسرطان، فعالية "يوم الفجيرة الوردي" بالتعاون مع فريق "شكراً لعطائك" التطوعي، في إطار جهودها لترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم المصابات والناجيات.

وشارك في الفعالية التي أقيمت على شاطئ المظلات بإمارة الفجيرة، سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، ومعالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتورة عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، والأستاذ سيف الرحمن أمير، رئيس فريق "شكرًا لعطائك" التطوعي، والأستاذ مجدي عادل راشد، مساعد المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين واعضاء الجمعية والسيدات وأفراد المجتمع.

وتخللت الفعالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية .

وأكد الدكتور سالم بن ركاض، أن تنظيم فعالية "يوم الفجيرة الوردي" يأتي امتدادا لرسالة الجمعية في نشر الوعي الصحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه مرضى السرطان، مشيراً إلى أن التوعية المستمرة والكشف المبكر يمثلان ركيزتين أساسيتين في مواجهة المرض، وأن دعم المصابات والناجيات مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأفراد.

وأعرب عن تقديره لمشاركة معالي و سعادة، و ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وموظفي الجمعية، وفريق "شكرًا لعطائك" التطوعي، وجميع المتطوعين والمساهمين في إنجاح الفعالية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزز الشراكات المجتمعية، وتجسد قيم العطاء والتلاحم الإنساني.