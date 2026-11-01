جيل الأبطال.. مواهب رياضية تراهن عليها الإمارات (3)

دبي في الأول من نوفمبر / وام / تواصل الرياضة الإماراتية، الاستثمار في صناعة الأبطال عبر منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وتطويرها، في إطار رؤية تستهدف بناء جيل قادر على المنافسة في أكبر المحافل القارية والعالمية، وصولاً إلى دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

وتبرز في هذا الإطار نماذج شبابية نجحت في تحويل الموهبة إلى إنجاز، بفضل برامج الإعداد المتخصصة والدعم الفني المستمر، ومن بينها لاعب المبارزة عبد الله الكندي، ولاعبة القوس والسهم هدى آل علي، ولاعبة المنتخب البارالمبي لألعاب القوى مريم الزيودي.

ويمثل عبد الله الكندي أحد أبرز الوجوه الصاعدة في المبارزة الإماراتية، بعدما تدرج في صفوف المنتخبات الوطنية إثر اكتشاف موهبته عبر برنامج "أجيال المستقبل"، ليصبح خلال سنوات قليلة من أبرز لاعبي منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية في سلاح السابر.

وحقق الكندي عدداً من الإنجازات اللافتة، أبرزها التتويج بذهبية بطولة غرب آسيا، والحصول على برونزية دورة الألعاب الخليجية للشباب 2024، والمساهمة في إحراز برونزية الفرق ببطولة كأس آسيا للأشبال في دبي، كما توج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الإمارات لعام 2024.

وأكد الكندي أن انطلاقته الحقيقية جاءت عبر برنامج "أجيال المستقبل"، الذي وفر له البيئة المناسبة لصقل موهبته، مشيراً إلى أن التدريب المتواصل والعمل الجاد كانا وراء تطوره السريع ووصوله إلى منصات التتويج، معتبراً أن الفوز بذهبية غرب آسيا يمثل أبرز محطات مسيرته حتى الآن، ويمنحه دافعاً لمواصلة العمل من أجل تمثيل الإمارات في أكبر البطولات العالمية والأولمبية.

وفي رياضة القوس والسهم، تواصل هدى آل علي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المواهب الواعدة، بعدما حصدت 20 ميدالية خلال 5 أعوام فقط من ممارسة اللعبة، من بينها ذهبية وميداليتان فضيتان في البطولة العربية الـ14 بتونس لفئة تحت 18 عاماً، إضافة إلى برونزية بطولة غرب آسيا.

وتستعد هدى لخوض أهم محطة في مسيرتها حتى الآن، وهي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في العاصمة السنغالية داكار اعتباراً من 31 أكتوبر، مؤكدة أن تمثيل دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي يجسد ثمرة سنوات من الالتزام والعمل المتواصل.

وترى أن الاحتكاك بأفضل لاعبات العالم يمثل فرصة لتطوير مستواها واكتساب المزيد من الخبرات، معربة عن طموحها في تحقيق نتيجة مشرفة تفتح أمامها الطريق نحو المشاركات الأولمبية مستقبلاً.

وأشارت هدى إلى أن شقيقتها علياء كانت صاحبة الفضل في اكتشاف شغفها برياضة القوس والسهم، فيما أسهم الدعم الذي وفره اتحاد الإمارات للقوس والسهم ونادي الفجيرة للفنون القتالية في تطوير مستواها بصورة متواصلة، مشيدة بالاهتمام المتزايد برياضة المرأة، الذي انعكس على اتساع قاعدة الممارسات وارتفاع المستوى الفني للاعبات الإماراتيات.

أما في رياضة أصحاب الهمم، فتواصل مريم الزيودي كتابة قصة نجاح ملهمة، بعدما فرضت نفسها واحدة من أبرز بطلات ألعاب القوى البارالمبية في الدولة، بحصد أكثر من 40 ميدالية ذهبية خلال 8 أعوام، إلى جانب العديد من الإنجازات المحلية والدولية، كان أحدثها الفوز بميداليتين فضيتين في منافستي دفع الجلة ورمي القرص لفئة F40، في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "آيتشي–ناغويا 2026" التي اختتمت مؤخراً باليابان، علاوة على الفوز بذهبية منافسات رمي القرص لفئة F40 في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى - دبي 2026".

وبدأت الزيودي مسيرتها الرياضية عام 2018 في منافسات دفع الجلة، بعد أن قادتها الصدفة إلى نادي خورفكان لذوي الإعاقة، حيث اكتشفت موهبتها ووجدت البيئة المناسبة لتطوير قدراتها، قبل أن تتخصص لاحقاً في منافستي دفع الجلة ورمي القرص، وتشق طريقها نحو البطولات العالمية.

وقالت الزيودي إن حلمها الأكبر يتمثل في اعتلاء منصة التتويج في دورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028"، وإحراز ميدالية ذهبية باسم دولة الإمارات، مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها على المستوى الدولي منحتها الثقة لمواصلة العمل وتحقيق أهداف أكبر خلال المرحلة المقبلة.