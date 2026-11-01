بوليفيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات ظاهرة "النينيو"

سوكريه في الأول من نوفمبر/ وام/ أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز، السبت، حالة الطوارئ لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات ظاهرة "النينيو"، التي تسببت في موجات واسعة من الجفاف والفيضانات.

وقال باز، في خطاب، إن المرسوم ينص على نشر مزيد من فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضرراً، داعياً المؤسسات إلى التعاون للتصدي لتداعيات الظاهرة.

وأفاد تقرير حكومي بأن الجفاف يطال 78 ألف أسرة في ست من مقاطعات البلاد التسع، وأدى إلى نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية، وفقاً لـ"فرانس برس".

وحذرت الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، من أن ظاهرة "النينيو" الحالية قد تبلغ قوة غير مسبوقة، ما قد يفضي إلى تداعيات مدمرة في أمريكا اللاتينية وشرق وجنوب إفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وفي دول مجاورة، شهدت بيرو ارتفاعاً في درجات الحرارة وحرائق غابات أودت بحياة 12 شخصاً على الأقل، بينما سجلت العاصمة التشيلية سانتياغو أكثر شهر أكتوبر غزارة في الأمطار على الإطلاق.