"ديوا العالمية" و"شنغهاي إلكتريك" تتعاونان لتطوير مشاريع الطاقة والمياه عالمياً

دبي في الأول من نوفمبر / وام / شهد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس "ديوا العالمية"، توقيع مذكرة تفاهم بين "ديوا العالمية"، الذراع العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة "شنغهاي إلكتريك"، لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين "ديوا العالمية" والمؤسسات العالمية الرائدة.

وقّع المذكرة من جانب "ديوا العالمية" المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "ديوا العالمية"، ومن جانب "شنغهاي إلكتريك" شين بينغ، رئيس مجموعة شنغهاي إلكتريك لتوليد الطاقة، بحضور جين شياولونغ، نائب الرئيس في مجموعة "شنغهاي إلكتريك" وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال معالي الطاير: "نعمل في "ديوا العالمية" على توسيع حضورنا في الأسواق الدولية، وبناء شراكات استراتيجية تستفيد من خبرات دبي الرائدة في قطاع المرافق ومن القدرات العالمية لشركائنا. وتدعم شراكتنا مع "شنغهاي إلكتريك" جهودنا لاستكشاف فرص واعدة في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات الخضراء، وتطوير مشاريع مستدامة ومجدية تجارياً تسهم في دعم التحول العالمي نحو منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة".

وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في تحديد وتقييم وتطوير وهيكلة المشاريع والمشاركة في العطاءات والاستثمار فيها، وتشمل محطات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وطاقة الرياح، وتحلية مياه البحر، ونقل وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوريد معدات قطاع النفط والغاز والخدمات ذات الصلة.