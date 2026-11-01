مطار الشارقة الدولي يستعرض مشاريعه التوسعية في معرض سوق السفر العالمي بلندن 2026

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض سوق السفر العالمي بلندن 2026 تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري في مركز إكسل لندن - بالمملكة المتحدة.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن المشاركة في المعرض تجسد التكامل بين تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكات الدولية حيث يحتل مشروع توسعة المطار موقعاً محورياً في خططنا ضمن حزمة مشروعات تبلغ تكلفتها 2.4 مليار درهم وتستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية 2027 بما يعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمات.

وأضاف أن المشاركة في معرض سوق السفر العالمي بلندن تكتسب أهمية خاصة امتداداً لحضورنا فيه منذ أكثر من عقدين باعتباره منصة دولية لتعزيز العلاقات مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والشركاء السياحيين وتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق والوجهات الجديدة كما تتيح مواكبة اتجاهات الطلب والتحولات التي تشهدها صناعة السفر وفتح آفاق أوسع للتعاون وبناء شراكات تسهم في تعزيز الربط الجوي وتوسيع الحضور الدولي لمطار الشارقة.

وأشار إلى أن نتائج مطار الشارقة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026 تعكس حجم النشاط الذي يشهده إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين 11,601,728 مسافراً وكان المطار قد استقبل خلال عام 2025 نحو 19.48 مليون مسافر بنمو بلغ 13.9% فيما اتسعت شبكة رحلاته إلى أكثر من 100 وجهة عالمية بما يعزز دوره في دعم السياحة والتجارة والربط الجوي مع الأسواق الدولية.