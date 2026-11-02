ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان

أبوظبي في الأول من نوفمبر/وام/ حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بمناسبة زفاف نجله الشيخ راشد إلى كريمة أبوبكر عبدالله الفطيم.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قصر المرحوم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.