ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا إلى 5.4 في المائة خلال أكتوبر

روما في 2 نوفمبر/ وام/ سجل معدل التضخم السنوي في إيطاليا ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 5.4% خلال شهر أكتوبر الماضي،

مقابل 4.2% في سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023 وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات".

وأرجع المعهد في بيان له تسارع التضخم إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الأوضاع الراهنة حيث ارتفعت أسعار

الطاقة من 22.6% إلى 31.4% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن الزيادة شملت أسعار منتجات الطاقة غير الخاضعة للتنظيم، التي ارتفعت من 22.5% إلى 29.4%، ومنتجات الطاقة الخاضعة للتنظيم التي قفزت من 25.8% إلى 59.5%.. فيما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المصنعة من 5.5% إلى

7.5%، وزيادة أسعار خدمات النقل من 1.6% إلى 3.1%، في تسارع وتيرة التضخم، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة والمشروبات الكحولية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% خلال شهر أكتوبر الماضي.