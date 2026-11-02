إنقاذ 42 مهاجراً قبالة جزيرة "غافدوس" اليونانية

لشبونة في 2 نوفمبر /وام/ أنقذت الشرطة البحرية البرتغالية، الأحد، 42 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي قبالة جزيرة غافدوس اليونانية، في إطار مهمة "العملية المشتركة اليونان 2026"، التي تنسقها وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس"، لدعم خفر السواحل اليوناني في مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

وأوضحت الهيئة البحرية الوطنية البرتغالية في بيان، أن القارب كان يقل 42 مهاجراً ، جميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ، وجرى نقل المهاجرين إلى ميناء كارافيس بجزيرة غافدوس، بدعم من خفر السواحل اليوناني.