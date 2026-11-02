البحرين تمنح رخصاً ذهبية لأربعة مشاريع استثمارية بقيمة 3.89 مليار دولار

المنامة في 2 نوفمبر /وام/ أعلنت مملكة البحرين الاحد ، منح الرخصة الذهبية لأربعة مشروعات كبرى تبلغ قيمة استثماراتها 3.89 مليار دولار أمريكي .

و بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا" جاء هذا الإعلان خلال "منتدى بوابة الخليج 2026" الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني واستقطب أكثر من 200 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية عالية القيمة في المملكة و منمطقة الخليج العربي.

و تشمل هذه المشروعات قطاعات اقتصادية متنوعة من بينها الخدمات اللوجستية للطيران والعقارات والتكنولوجيا ومن المتوقع أن تسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو على المدى الطويل في مملكة البحرين.