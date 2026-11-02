إنشاء بنك الطاقة الإفريقي برأسمال 5 مليارات دولار

أبوجا في 2 نوفمبر /وام/ أعلنت منظمة منتجي النفط الأفارقة والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) الأحد عن إنشاء "بنك الطاقة الإفريقي" برأسمال مرخص قدره 5 مليارات دولار لدعم المشاريع التي تشمل قطاع الطاقة بدءا من الاستكشاف والإنتاج وصولا إلى النقل والمعالجة والتكرير والتوزيع.

وذكرت المنظمة في بيان أن الإعلان جاء خلال الجمعية العامة التأسيسية لهذه المؤسسة المالية القارية الجديدة المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا ،مشيرة إلى أن الأمر يتعلق باستثمارات تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتقليص التبعية للواردات من المنتجات النفطية وترقية التجارة البينية الإفريقية لسلع الطاقة.

وأوضح البيان أن إنشاء بنك الطاقة الإفريقي يأتي في وقت تقدر فيه احتياجات القارة من الاستثمارات في مجال الطاقة بـ200 مليار دولار وذلك لسد العجز في تمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة مع دعم انتقال طاقوي عادل بالنسبة للبلدان الإفريقية.