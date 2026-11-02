طاقم محاكاة رحلة المريخ يُنهي عزلة استمرت 378 يوماً

هيوستن في 2 نوفمبر /وام/ ⁠خرج أربعة أفراد طاقم شارك في مهمة محاكاة للرحلة إلى المريخ من عزلة استمرت 378 يوما في مركز جونسون الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في هيوستن، وهي مبادرة تهدف إلى المساعدة في التحضير لرحلة محتملة في المستقبل يقوم بها رواد فضاء ناسا إلى الكوكب المجاور لكوكب ​الأرض.

وقالت إلين إليس، المسؤولة الطبية في بعثة محاكاة استكشاف صحة الطاقم وأدائه، في تصريحات أدلت بها في مركز جونسون الفضائي بعد خروجها مع زملائها الثلاثة في الطاقم "كان عاما عصيبا للغاية، عشنا نحن رواد الفضاء المحاكاة في أسر بمحض إرادتنا".

ودخل الأربعة المسكن ‌الذي أنتجته ⁠طابعة ثلاثية الأبعاد وتبلغ مساحته 158 مترا مربعا في 19 أكتوبر 2025، وأدوا مهاما مثل زراعة المحاصيل في تربة ⁠تحاكي تربة المريخ، والتواصل مع مسؤولي ناسا ​مع تأخيرات تحاكي تلك ⁠الحادثة في الاتصالات بين الكواكب.

وتطمح ناسا، التي استكشفت المريخ بمركبات آلية ⁠وفضائية تدور في مداره، إلى إرسال بعثة بشرية إلى المريخ في وقت مبكر ⁠من ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يشارك الطاقم في تقييمات ​ما بعد البعثة واستخلاص المعلومات مع علماء ناسا على مدى ⁠أسبوعين.