استقرار الدولار وارتفاع العملات المشفرة

سنغافورة في 2 نوفمبر /وام/ استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى ⁠حد كبير اليوم ، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع.

و ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع ⁠الين 0.15 بالمئة إلى 157.78 مقابل الدولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي ، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي.

وفيما يخص العملات المشفرة ارتفعت ​بتكوين 0.22 بالمئة إلى ‌77975.62 دولار، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة، وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولار، بعدما تراجعت ​بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.