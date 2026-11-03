الأمم المتحدة تطلق تأميناً يوفر 40 مليون دولار لمواجهة الكوارث مبكراً

نيويورك في 3 نوفمبر/ وام / أطلقت الأمم المتحدة برنامجا تأمينيا جديدا يتيح توفير تمويل إضافي يصل إلى 40 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المعرضة للكوارث الطبيعية قبل وقوعها، بما يسهم في حماية منازلها ومصادر غذائها وسبل عيشها، لا سيما عندما تهدد عدة كوارث في وقت واحد وتفرض ضغوطا استثنائية على الموارد المتاحة.

يقود المبادرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي، وتهدف إلى توفير شبكة أمان مالية تضمن استمرار المساعدات الإنسانية الاستباقية حتى في السنوات التي تشهد مستويات استثنائية من الكوارث والاحتياجات.

وبموجب البرنامج، يخصص مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تمويلا لمساعدة السكان عندما تشير التوقعات إلى اقتراب كارثة، وفي حال تجاوز الطلب على هذه المخصصات حدا متفقا عليه، تتدخل شركات التأمين لتوفير موارد إضافية، بما يسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى عدد أكبر من المتضررين قبل وقوع الكارثة.

وتولت شركة "غالاغر ري" هيكلة التغطية التأمينية وترتيبها، فيما تتولى شركة "ليبرتي ميوتشوال" دور شركة التأمين الرئيسية، وقدم مركز الحماية من الكوارث المشورة الفنية المستقلة للمبادرة.

وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن هذا البرنامج يوفر خط دفاع إضافيا لحماية مزيد من الأشخاص قبل تفاقم الأوضاع، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة.

وقال إن الكوارث لا تنتظر استعداد المؤسسات، ما يستدعي التأهب قبل وقوعها.

وتبرز أهمية المساعدات الاستباقية في تمكين الأسر من اتخاذ تدابير وقائية قبل وقوع الكوارث، من خلال توفير الأموال اللازمة لشراء الغذاء والاحتياجات الأساسية، وحماية الممتلكات أو الانتقال إلى أماكن آمنة.

وتغطي محفظة العمل الاستباقي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والبالغة قيمتها 150 مليون دولار، أكثر من خمسة ملايين شخص، فيما يسهم البرنامج التأميني الجديد في حماية هذه المخصصات عندما تواجه عدة مناطق كوارث متزامنة، كما يحد من الأعباء المالية الإضافية على المكتب خلال السنوات الاستثنائية، بما يتيح توسيع نطاق المساعدات المبكرة لتشمل مجتمعات أخرى.

-سر-.