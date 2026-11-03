موزة بنت مبارك: يوم العلم مناسبة للفخر والاعتزاز بمنجزات الوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويترسخ من خلالها الانتماء للوطن والولاء لرايته وقيادته الرشيدة، مشيرة إلى أن العلم رمز لوحدة شعب الإمارات وعزته، وشاهد على مسيرة الاتحاد ومنجزاته، وراية تجمع المواطنين والمقيمين على محبة هذا الوطن والاعتزاز به والإخلاص له.

وأشارت إلى أن غرس مكانة العلم ودلالاته في وجدان النشء والأجيال المقبلة مسؤولية مشتركة تضطلع بها الأسرة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وسائر فئات المجتمع، من خلال ربط الاعتزاز بالراية بقيم وسلوكيات راسخة تتجلى في خدمة الوطن وصون مكتسباته واحترام قيمه والإسهام في تقدمه.

وأكدت أن يوم العلم يمثل فرصة لتعزيز وعي الأجيال بأن الانتماء مسؤولية، وأن الولاء يتجسد في العمل والعطاء والوفاء للوطن وقيادته.

وأضافت أن هذه المناسبة تعكس الاعتزاز بالمسيرة الحضارية والتنموية التي تمضي بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، ليكون معتزاً بهويته الوطنية، متمسكاً بقيمه الأصيلة، ومتسلحاً بالعلم والمعرفة، وقادراً على مواكبة متغيرات العصر والإسهام في صناعة المستقبل.

وأشارت إلى أن الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يظل حاضراً أمام الأمهات في تنشئة الأبناء على حب الوطن وصون رايته، والمساهمة الفاعلة في بناء مجده وتعزيز رفاهيته، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة، رمزاً للعزة والوحدة والطموح.