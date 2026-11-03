محمد بن فيصل القاسمي: علم الإمارات عنوان لمسيرة حافلة بالإنجازات

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن يوم العلم مناسبة وطنية تجسد المكانة الراسخة التي تحتلها راية دولة الإمارات في نفوس أبنائها، وتعكس مسيرة وطن قامت على الطموح والرؤية والعمل المتواصل.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تستحضر بكل فخر إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد على أسس من الوحدة والتكاتف والإيمان بقدرة أبناء الوطن على صناعة مستقبل مشرق، مؤكداً أن هذه المبادئ تظل ركيزة أساسية في نهج الدولة، وتعزز قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي إن علم الإمارات يجسد قصة نجاح دولة اتخذت من الطموح نهجاً ومن الإنجاز مساراً متجدداً، وتمكنت بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها من ترسيخ نموذج تنموي يرتكز على التنوع والابتكار والاستدامة.

وأكد أن يوم العلم يمثل فرصة لتجديد الاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، واستلهام القيم التي أرست مسيرتها، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والعزيمة لصون ما تحقق، والمضي نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار.

وأضاف أن المكانة المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات هي ثمرة رؤية وطنية شاملة وشراكة فاعلة بين مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، الأمر الذي يجعل مواصلة مسيرة التنمية مسؤولية مشتركة تتطلب الإخلاص في العمل وتبني المبادرات النوعية التي تخدم الوطن وتدعم نهضته.

وأشار إلى أن البنك العربي المتحد يعتز بكونه جزءاً من هذه المسيرة، ويحرص على مواصلة دوره في دعم التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة، بما يتماشى مع توجهات قيادتها الرشيدة ويواكب طموحاتها نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

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