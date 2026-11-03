صقر بن محمد القاسمي: يوم العلم مناسبة لتجديد الولاء للقيادة والاعتزاز بمكتسبات الوطن

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن الاحتفاء بيوم العلم ورفع راية دولة الإمارات يجسد مناسبة وطنية لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة والوطن، واستذكار مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات يرفعون راية وطنهم اعتزازاً بما وصلت إليه الدولة من مكانة متقدمة في مختلف المجالات، وتطلعاً إلى مواصلة مسيرتها نحو صدارة دول العالم.

وأضاف أن هذا الطموح يستمد قوته من مشاعر العزة والانتماء للوطن، والحرص على الحفاظ على مكتسباته، والاعتزاز بإرثه، والمضي قدماً وفق توجهات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل نشر السعادة بين كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين.

وأوضح أن هذه المناسبة تعد فرصة لاستحضار ما يجسده العلم من مسؤولية تتجاوز مظاهر الاحتفاء، تتمثل في أن يكون كل فرد، من موقعه، شريكاً في مسيرة التنمية، وأن يعكس سلوكه وعمله القيم التي قامت عليها الدولة، وفي مقدمتها العطاء والتسامح والتكاتف وخدمة الإنسان، سائلا الله أن يديم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها، وأن تبقى رايتها عالية خفاقة، شاهدة على وطن جعل من الاتحاد أساساً لقوته، ومن الإنسان محور اهتمامه، ومن العطاء نهجاً راسخاً في مسيرته.

- بتل -