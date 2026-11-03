خولة السويدي: يوم العلم مناسبة وطنية تعزز الانتماء والوفاء للوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، وتجسد أسمى صور التلاحم الوطني والاعتزاز بالهوية الإماراتية.

وقالت سموها إن علم دولة الإمارات ليس مجرد راية ترفرف في سماء الوطن، بل هو رمز لمسيرة اتحاد راسخة، وعنوان لعزة وطن صنع من طموحه إنجازاً، ومن وحدته قوة، ومن رؤيته للمستقبل نموذجاً ملهماً في التقدم والريادة. وتحمل ألوانه دلالات عميقة تختصر تاريخاً من العطاء والتضحيات، وقصة وطن آمن به الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون، وأرسوا دعائمه على قيم الوحدة والتكاتف والتسامح .

وأضافت سموها :" في هذه المناسبة، نستحضر بكل فخر واعتزاز ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية ومكانة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والتنمية، وتفتح أمام الأجيال آفاقاً أوسع للابتكار والإبداع وصناعة المستقبل. كما نجدد العهد على مواصلة العمل والعطاء، وصون مكتسبات الوطن، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل علم الإمارات عالياً خفاقاً، شاهداً على وحدة شعبها وعزيمة قيادتها وطموحاتها التي لا تعرف الحدود".

ورفعت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، بهذه المناسبة الوطنية، سائلةً المولى عز وجل أن يديم على الإمارات عزها وأمنها واستقرارها وازدهارها، وأن تبقى رايتها رمزاً للفخر والمجد.

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