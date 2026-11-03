زايد بن حمد آل نهيان: يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد عهد الولاء للوطن والقيادة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد عهد الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وتعزيز التمسك بالهوية الوطنية، ومضاعفة الجهود للحفاظ على مقدرات الوطن وبناء وعي المجتمع بما يضمن أمنه واستقراره.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العلم: " نقف بكل اعتزاز وافتخار في هذا اليوم الذي نحتفي فيه برمز عزتنا وهو يعلو خفاقاً في سماء الوطن، مجددين عهد الولاء لوطننا ولقيادتنا الرشيدة التي وضعت الإنسان وسعادته وأمنه في مقدمة أولوياتها، وقادت برؤية حكيمة وعزيمة وثّابة وإرادة لا تعرف المستحيل مسيرة حافلة بالإنجازات النوعية والاستثنائية في مختلف المجالات".

وأضاف " إن هذه المناسبة الوطنية تدعونا جميعاً إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود في خدمة هذا الوطن الذي تجتمع القلوب على محبته، والوفاء لقيمه الأصيلة، لتظل الإمارات نموذجاً يحتذى به في البناء والتنمية، والإخاء الإنساني، والعطاء المخلص، وتدعونا كذلك إلى التمسك بثوابت هويتنا، وأن يتحمل كلٌّ منا مسؤوليته في الحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة في بناء وعي المجتمع لضمان أمنه واستقراره، لنُسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا ورؤيتها في مستقبل هذا الوطن تحت رايته الخفاقة الشامخة".