خليفة بن محمد: العلم الإماراتي رمز للوحدة ومسيرة وطنية عنوانها العطاء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن العلم الإماراتي يجسد رمزاً للوحدة الوطنية، ويختزل في ألوانه معاني الانتماء والولاء ومسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز، مشيراً إلى تكامل قيم "يوم العلم" مع رسالة العمل التطوعي، باعتباره تعبيراً عملياً عن الانتماء الوطني من خلال المبادرات التي تعزز التضامن المجتمعي، وترسخ ثقافة المشاركة الإيجابية، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة.

وقال معاليه إن "يوم العلم" يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويستحضر خلالها أبناء الإمارات مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، بفضل تلاحم قيادتها وشعبها، وما يجسده هذا التلاحم من وحدة في الرؤية والإرادة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن العلم الإماراتي يجسد هوية وطنية راسخة، ويرمز إلى وحدة المصير والإرادة المشتركة في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، كما يعكس القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة، وفي مقدمتها التكافل والتعاون من أجل رفعة الوطن وخدمة المجتمع، بما يعزز روح المسؤولية المشتركة وتضافر الجهود لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أهمية غرس معاني هذه المناسبة الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، وتعريفهم بتاريخ الاتحاد وما يحمله العَلَم من دلالات وطنية وإنسانية، بما يعزز ارتباطهم بهويتهم الإماراتية، ويرسخ اعتزازهم بالانتماء إلى وطنهم، ويشجعهم على الإسهام في مسيرة الوطن بروح المبادرة والعطاء والمشاركة الإيجابية.

وأكد معاليه أن رفع العلم في هذه المناسبة يجدد العهد بمواصلة العمل بإخلاص من أجل الإمارات، وصون مكتسباتها ومنجزاتها، وتعزيز تماسك مجتمعها، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية التي تجمع أبناءها والمقيمين على أرضها، في إطار من الاحترام والتعاون والتآلف والانتماء، بما يعكس روح التلاحم والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي.