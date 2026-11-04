تعاون بين "أدنوك للغاز" و"الاتحاد للماء والكهرباء" لتعزيز إمدادات الغاز ودعم توليد الطاقة الكهربائية

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع "الاتحاد للماء والكهرباء" لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية.

شهد توقيع الاتفاقية، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة "الاتحاد للماء والكهرباء".

وسيسهم هذا التعاون في فتح سوق جديدة لــ "أدنوك للغاز" لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة، كما سيوفر مصدرا موثوقا للوقود يدعم تطوير قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الدولة.

وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن "أدنوك للغاز" تواصل الاستثمار لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، ومن خلال توسيع الطاقات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، تعمل "أدنوك للغاز" على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

يُعدّ تعزيز إمدادات الغاز المحلية ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل في الإمارات.

ويسهم ربط مشاريع توليد الطاقة الكهربائية الجديدة بإمدادات غاز موثوقة ومنتجة محلياً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد، وضمان توفر الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والسكاني المتواصل في الدولة.

وبالنسبة لـ "أدنوك للغاز"، يساهم توسيع قاعدة العملاء في السوق المحلية في إيجاد طلب جديد طويل الأمد لكميات الغاز الإضافية التي توفرها الشركة من خلال برنامجها الطموح للنمو والتوسع.

من جانبه قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد للماء والكهرباء"، إن "الاتحاد للماء والكهرباء" تعمل على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الدولة، لافتا إلى أن الشراكة مع "أدنوك للغاز"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، تعزز قدرة "الاتحاد للماء والكهرباء" على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامها بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي تخدمها.

ويأتي التعاون المحتمل في وقت تواصل فيه "أدنوك للغاز" تنفيذ أحد أكبر برامج النمو المتكاملة في مجال الغاز على مستوى العالم.

ومع توفر إمدادات إضافية من الغاز نتيجة لهذا الاستثمار، يسهم توسيع قاعدة عملاء الشركة المحليين في إيجاد مصادر إضافية للطلب طويل الأمد إلى جانب أسواقها المحلية والدولية الحالية.

ويشمل برنامج "أدنوك للغاز" للنمو مشروع "تطوير الغاز الغني"، الذي سيسهم في زيادة قدرات معالجة الغاز وتعزيز توفر الغاز الطبيعي للعملاء داخل الدولة، ومشروع "استدامة"، الذي يركز على تطوير وتحديث شبكة خطوط الأنابيب التابعة لـ "أدنوك للغاز" بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الغاز في مختلف أنحاء الدولة.

ومن خلال هذين المشروعين، تواصل الشركة تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل كميات أكبر من الغاز من منشآت المعالجة التابعة لها لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.