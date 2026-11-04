"دي اي بي هولدينغ" تحدد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 1.12 درهم للسهم

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "دي اي بي هولدينغ بي إل سي"، التابعة لدبي للاستثمار، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في 3 نوفمبر 2026.

وتبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم، ما يعادل 529 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 9.7 مليار درهم، ما يعادل 2.6 مليار دولار.

وشمل الطرح 1,735,243,300 سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المُصدر للشركة، وتبيعها دبي للاستثمار، المساهم البائع، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في "دي اي بي هولدينغ" بعد إتمام الطرح. وستؤول صافي متحصلات الطرح إلى دبي للاستثمار.

وقالت الشركة، إن الطرح استقطب إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وإن طلبات الاكتتاب تجاوزت عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.

وقال خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة "دي اي بي هولدينغ"، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى دبي للاستثمار، إن الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين عبر مختلف مستويات النطاق السعري يعكس ثقة كبيرة في نموذج الأعمال الذي نجحت "دي اي بي هولدينغ" في بنائه، والذي يقوم على منصة راسخة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات، مدعومةً بعلاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، وإيرادات متكررة ومستقرة، وفرص واضحة للنمو.

وأوضح أن الأهم من ذلك أن سعر الطرح النهائي لا يعكس قوة الطلب من المستثمرين فحسب، بل يجسد أيضاً التزام دبي للاستثمار بإتاحة فرصة استثمارية جاذبة للمساهمين الجدد، من خلال سعر دخول مناسب وعائد مجزٍ على توزيعات الأرباح، مع إرساء أسس قوية لتحقيق النجاح وخلق قيمة مستدامة لجميع المساهمين على المدى الطويل.

وأضاف أنه باعتباره أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات هذا العام، يمثل هذا الاكتتاب أيضاً محطةً مهمةً في مسيرة سوق دبي المالي وأسواق رأس المال في الدولة، ويؤكد الإقبال القوي على الطرح قدرة أسواق رأس المال في دبي على مواصلة النمو واستيعاب الفرص الاستثمارية، وعمقها وثقة المستثمرين بالشركات الإماراتية التي تتمتع بمقومات أعمال قوية.

من جانبه أعرب عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ"دي اي بي هولدينغ”، عن سعادتهم في الشركة بالإقبال القوي من جانب المستثمرين على الطرح، متطلعين إلى انضمامهم إلى قاعدة مساهمي الشركة إلى جانب دبي للاستثمار.

وأضاف:" نستهل هذه المرحلة الجديدة برؤية واضحة للنمو، وسجل حافل بالإنجازات، وثقة كبيرة بقدرتنا على تحويل استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة، وسنواصل التركيز على أولوياتنا المتمثلة في تحقيق نمو مستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتعزيز العوائد طويلة الأجل لجميع المساهمين".

وتتوقع "دي اي بي هولدينغ"، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، و725 مليون درهم عن السنة المالية 2027، و750 مليون درهم عن السنة المالية 2028، فيما تعتزم الشركة صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية المعمول بها.

ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026.

وتتوقع الشركة توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من العام نفسه، كما تتوقع توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028 على دفعتين متساويتين، بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029.

ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى التوزيعات النقدية السنوية المتوقعة عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم.

ومن المتوقع إخطار المكتتبين الذين قُبلت طلباتهم ضمن الشرائح الأولى والثالثة والرابعة بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح عبر رسائل نصية قصيرة في 10 نوفمبر 2026، على أن يبدأ رد مبالغ الاكتتاب الفائضة في اليوم نفسه، ومن المتوقع إدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.