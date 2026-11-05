"ماموت" الهولندية: الإمارات مركز استراتيجي لأعمالنا في الرفع الثقيل والمشاريع البحرية

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ استعرضت شركة "ماموت - Mammoet" الهولندية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، قدراتها في مجال الرفع الثقيل والخدمات البحرية، وما توفره من معدات وحلول هندسية متخصصة لدعم المشاريع الصناعية والبحرية الكبرى، بما في ذلك الرافعات التي تصل قدرتها إلى 6 آلاف طن.

وقال دان كيمبين، مدير المبيعات للخدمات البحرية في الشركة، إن دولة الإمارات تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية لأعمال "ماموت" في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك سجلاً من الأعمال في الدولة والمنطقة، يشمل التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إلى جانب شركات تعمل ضمن منظومة مشاريعها، من بينها شركة "الجرافات البحرية الوطنية - NMDC" وشركة "ماكديرموت - McDermott".

وأوضح أن الشركة توفر لهذه الجهات معدات متخصصة وحلولاً هندسية إضافية عندما تتطلب المشاريع إمكانات رفع تتجاوز قدرات المعدات التقليدية، لافتاً إلى أن مشاركتها في "أديبك 2026" تتيح لها الالتقاء بعملائها الحاليين والمحتملين في الدولة والمنطقة، والتعريف بخبراتها في دعم المشاريع الكبرى والمعقدة.

وأشار كيمبين إلى أن الرافعة "SK6000" التي تعرضها الشركة خلال المعرض تمثل أحد تجهيزاتها المخصصة للمشاريع ذات متطلبات الرفع الاستثنائية، إذ تصل حمولتها القصوى إلى 6 آلاف طن متري، ويمكنها رفع حمولة تبلغ 3 آلاف طن إلى ارتفاع يصل إلى 220 متراً، مع نصف قطر عمل أقصى يبلغ 144 متراً، فيما يصل وزن أثقال الموازنة المستخدمة فيها إلى نحو 4200 طن.

وأوضح أن الرافعة تعتمد على تصميم الثقل الموازن المركزي، الذي يختلف عن تصميم الرافعات الحلقية التقليدية التي تتطلب مساراً دائرياً كاملاً، ويسهم في تقليل المساحة المطلوبة لتشغيلها في موقع العمل بنسبة تصل إلى 45%، ما يوفر مرونة أكبر في المواقع ذات المساحات المحدودة، مثل مصافي النفط والموانئ والمنشآت الصناعية.

وأضاف أن تصميم الرافعة يراعي متطلبات النقل إلى مواقع المشاريع المختلفة، إذ يمكن تفكيك مكوناتها ونقلها باستخدام حاويات الشحن القياسية، ثم إعادة تجميعها في موقع العمل، بما يدعم استخدامها في المشاريع الدولية التي تتطلب نقل معدات الرفع الثقيلة بين مواقع متعددة.

ولفت إلى أن الرافعة تدعم التشغيل الكهربائي الكامل، سواء عبر الاتصال المباشر بشبكة الكهرباء في موقع المشروع أو باستخدام البطاريات، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والضوضاء مقارنة بأنظمة التشغيل التقليدية، في إطار توجه الشركة إلى تقليل الأثر البيئي لعمليات الرفع والنقل والاستثمار في التقنيات التي تدعم الاستدامة.

وأوضح أن هذه الإمكانات تتيح تنفيذ عمليات الرفع والتركيب في مشاريع النفط والغاز والتكرير، بما يشمل تركيب أبراج الشعلات والوحدات الصناعية الضخمة، فضلاً عن مشاريع طاقة الرياح البحرية والمنشآت النووية ومشاريع البنية التحتية، حيث تسمح منهجية البناء بالوحدات الضخمة بتجميع أجزاء كبيرة من المنشآت خارج موقع المشروع ونقلها وتركيبها كوحدات متكاملة، بدلاً من تنفيذ عمليات التركيب على أجزاء صغيرة في الموقع.

وأكد كيمبين أن مشاركة "ماموت" في "أديبك 2026" أتاحت لها عقد لقاءات مع عدد من عملائها الحاليين والمحتملين، واستعراض إمكاناتها في قطاع الرفع الثقيل، مشيراً إلى استمرار حضور الشركة في دولة الإمارات والمنطقة واستعدادها لدعم المشاريع التي تتطلب معدات متخصصة وقدرات تنفيذية متقدمة.