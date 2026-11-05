بلدية عجمان تطلع على التجهيزات النهائية لمشروع تطوير شاطئ الإمارة استعداداً لافتتاحه

عجمان في 5 نوفمبر/وام/ اطلع سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على التجهيزات النهائية لمشروع تطوير شاطئ عجمان، استعداداً لافتتاحه رسمياً، في إطار جهود الدائرة لتنفيذ مستهدفات المخطط الحضري لعجمان 2040، وتطوير الواجهة البحرية، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى إيجاد بيئة حضرية مستدامة تعزز جودة الحياة في الإمارة.

رافق سعادته خلال الجولة الميدانية الدكتور مهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، والدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، إلى جانب عدد من المهندسين والمختصين وفريق عمل المشروع.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي أن مشروع تطوير شاطئ عجمان يجسد حرص الدائرة على توفير وجهات طبيعية وترفيهية متكاملة للجميع، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للواجهة البحرية، لما يوفره من مساحات مفتوحة ومرافق متنوعة تلبي احتياجات الأسر وأفراد المجتمع والزوار، وتتيح لهم الاستمتاع بالطبيعة وممارسة الأنشطة المتنوعة في بيئة حضرية متكاملة.

وأضاف أن الدائرة تحرص على تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز جودة الحياة، مشيراً إلى تنفيذ ممشى رياضي ومسار للدراجات الهوائية على امتداد الكورنيش، بما يعزز ممارسة الرياضة ويشجع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، فضلاً عن توفير مرافق متنوعة تستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع، وتثري تجربة مرتادي الشاطئ.

شملت الجولة الاطلاع على أعمال الزراعة التجميلية التي تسهم في تعزيز المساحات الخضراء وإضفاء طابع جمالي وطبيعي على الشاطئ.

من جانبه، استعرض الدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري أبرز مراحل المشروع وأهدافه، موضحاً أن أعمال التطوير شملت زيادة مساحة الشاطئ، إلى جانب توفير مساحات خضراء.

وتواصل دائرة البلدية والتخطيط جهودها لتنفيذ مشاريع التطوير الشامل والمبادرات النوعية التي تعزز المشهد الحضري للإمارة، وتوفر مساحات مفتوحة تدعم الترابط المجتمعي وأنماط الحياة الصحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان إمارة مستدامة توفر لسكانها وزوارها مقومات الرفاهية وجودة الحياة.