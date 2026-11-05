العجز التجاري الأمريكي يتراجع إلى 105 مليارات دولار في سبتمبر

واشنطن في 4 نوفمبر /وام/ أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع العجز التجاري بنسبة 0.7% خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 105 مليارات دولار.

وارتفعت الصادرات بنسبة 1.9% إلى 321.5 مليار دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 1.2% إلى مستوى قياسي بلغ 426.6 مليار دولار.

وصعدت واردات السلع بنسبة 1.3% إلى 346.9 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات السلع الرأسمالية بمقدار 11.6 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 158 مليار دولار، مع زيادة مشتريات أجهزة الحاسوب وملحقاتها.

وزادت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 2.4 مليار دولار، فيما تراجعت واردات أشباه الموصلات بمقدار 1.2 مليار دولار، والمواد الصناعية والخامات بنحو 3.7 مليارات دولار.

في المقابل، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 2.5% إلى 211 مليار دولار، وشملت صادرات قياسية للسلع الرأسمالية بمقدار 73.3 مليار دولار، وصادرات الأغذية والمشروبات إلى 16 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، بدعم من شحنات فول الصويا.

وبلغت الواردات، في قطاع الخدمات، مستوى قياسيًا عند 79.7 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات مستوى قياسيًا بلغ 110.5 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات تراجع العجز التجاري السلعي بنسبة 0.5% إلى 135.9 مليار دولار، مقابل ارتفاعه بعد استبعاد تأثير التضخم بنسبة 3% إلى 119.5 مليار دولار.

-خلا-