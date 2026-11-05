الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في الكونغو الديمقراطية منذ بداية 2026

كنشاسا في 5 نوفمبر/ وام/ أودت الكوليرا بحياة 1800 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل نحو 60 ألف إصابة، وسط مخاوف من اتساع نطاق تفشي المرض ووصوله إلى العاصمة كينشاسا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ووصف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس التفشي بأنه الأسوأ للكوليرا في البلاد منذ عقود، مشيراً إلى تركز غالبية الإصابات في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو شرقي البلاد.

وحذر من تسجيل إصابات في مناطق حوض نهر الكونغو، ما يزيد خطر انتقال الوباء إلى كينشاسا، لافتاً إلى أن صعوبة الوصول إلى المناطق النائية والمتضررة من النزاعات المسلحة تعرقل جهود احتواء المرض.

وأشارت المنظمة إلى أن موسم الأمطار قد يسهم في تسريع انتشار الكوليرا، التي تنتقل عبر المياه الملوثة، ويزيد خطر وصولها إلى العاصمة المكتظة بالسكان، فيما بلغ معدل الوفيات بالمرض نحو 3%، وهي نسبة مرتفعة.

وشدد غيبريسوس، وفقا لوكالة فرانس برس على أهمية تكثيف الاستجابة الصحية، بما في ذلك حملات التطعيم ضد إيبولا، خصوصاً في المناطق الشرقية المتضررة من النزاعات، في ظل تزامن تفشي المرضين في البلاد.