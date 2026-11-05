تلسكوب فضائي تابع لـ"ناسا" يسقط إلى الأرض بعد مهمة استمرت 22 عاما

فلوريدا في 5 نوفمبر/ وام/ سقط التلسكوب الفضائي «سويفت» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في الغلاف الجوي للأرض الأربعاء، منهياً مهمة علمية استمرت 22 عاماً في رصد ودراسة أكبر الانفجارات الكونية، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وأكدت قوة الفضاء الأمريكية دخول المرصد الغلاف الجوي بالقرب من إندونيسيا، بعد تراجع مداره بفعل النشاط الشمسي المكثف خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على فشل محاولة لإنقاذه ورفع مداره.

وكانت «ناسا» قد استعانت بشركة «كاتاليست سبيس» لتنفيذ مهمة إنقاذ باستخدام مركبة روبوتية ثلاثية الأذرع، لكن المركبة واجهت مشكلات بعد إطلاقها في يوليو الماضي، قبل تحطمها في سبتمبر.

ولم يتضح على الفور مقدار ما احترق من المرصد، الذي يبلغ وزنه نحو طن ونصف الطن، أثناء دخوله الغلاف الجوي، فيما توقعت «ناسا» نجاة بعض أجزائه الأكثر كثافة.

وأُطلق «سويفت» عام 2004 في مهمة كان مقرراً أن تستمر عامين لدراسة انفجارات أشعة غاما والنجوم المنفجرة، لكنه واصل العمل 22 عاماً، وتمكن من رصد آلاف الظواهر الكونية، وأدى دوراً مهماً في تحديد مواقع الانفجارات وإتاحة الفرصة للمراصد الأخرى لدراستها بصورة أعمق.