"الصحة العالمية" تضيف لقاحين جديدين إلى التجارب السريرية لـ"إيبولا"

جنيف في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت منظمة الصحة العالمية إضافة لقاحين جديدين ضمن التجارب السريرية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية للتصدي لتفشي إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو.

وأفادت المنظمة بأن اللقاحين طوّرتهما جامعة أكسفورد بالتعاون مع معهد الأمصال الهندي وشركة موديرنا، وهما أول لقاحين صُمما خصيصاً لمكافحة هذا النوع من الفيروس.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 5163 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 10603 حالات حتى 2 نوفمبر الجاري، بمعدل وفيات بلغ 48.7%.