الدولار يتراجع والعملات المشفرة ترتفع بقيادة "بتكوين" و"إيثر"

عواصم في 5 نوفمبر/ وام/ تراجع الدولار الأمريكي قليلا اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 101.41 نقطة، بعد انخفاضه 0.36% في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.1241 دولار، فيما زاد الين 0.08% إلى 158.25 ين مقابل الدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.38% إلى 1.3462 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع عند 1.3503 دولار وفقا لرويترز.

كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.701 دولار، والدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5627 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.60% إلى 80660.59 دولار، وإيثر 0.45% إلى 2428.15 دولار.