مشروع بحثي لجامعة زايد في "أديبك 2026" لتحويل مخلفات الصحراء إلى موارد مستدامة

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / عرضت جامعة زايد، ممثلة بطلبة قسم علوم البيئة والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية، أبحاثاً علمية مبتكرة خلال المؤتمر الفني لمعرض ومؤتمر "أديبك 2026"، وذلك ضمن مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الحدث الدولي البارز بقطاع الطاقة.

وقدمت الطالبتان سوسن سالم مبارك محمد الجابري وشهد عمر سالم عمر الجعري، تحت إشراف الدكتورة ميساء الجمل أستاذ مشارك بجامعة زايد، مشروعاً بحثياً نوعياً بعنوان "من الكتلة الحيوية الصحراوية إلى البوليمرات الوظيفية الحيوية لإدارة المياه المستدامة وتطبيقات قطاع الطاقة"، بهدف استكشاف سبل تحويل المخلفات النباتية المحلية إلى مواد مستدامة صديقة للبيئة وذات قيمة مضافة.

وركز المشروع الطلابي على استخلاص السليلوز من المخلفات النباتية غير المستغلة وتحويله إلى بوليمرات حيوية وظيفية، حيث أثبتت النتائج الأولية نجاح التعديل الكيميائي للسليلوز وفقاً لنتائج تحليل مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه، بينما وفر التحليل الوزني الحراري بيانات دقيقة حول الاستقرار الحراري للمواد المُحضّرة.

ويسلط هذا البحث الضوء على الإمكانات الواعدة للبوليمرات الحيوية المستخلصة في دعم قطاع الزراعة المستدامة، ورفع قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه، وإعادة تأهيل الأراضي، إلى جانب تطبيقاتها المستقبلية المحتملة في سوائل الحفر بقطاع النفط والغاز، مما يسهم بشكل مباشر في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق الأولويات الوطنية.

وتعكس هذه المشاركة النوعية في التجمع العالمي المتخصص بالطاقة، التزام الجامعة الراسخ بتعزيز التميز البحثي، وتمكين الكوادر الطلابية من الانخراط الفاعل في الأنشطة الابتكارية، لتطوير حلول علمية واقعية قادرة على مواجهة التحديات البيئية والصناعية بأسلوب مستدام.