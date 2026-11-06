ترامب يتوقع اتفاقا شاملا مع روسيا بشأن أوكرانيا و"أوروبا بأكملها"

عواصم في 6 نوفمبر / وام / توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "كبير للغاية" مع روسيا يشمل أوروبا بأكملها، وذلك عقب لقائه غير المقرر في البيت الأبيض مع مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف، بالتزامن مع دعوة السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب لوقف دائم لإطلاق النار خلال استضافتها مسؤولين أوكرانيين.

واحتضنت العاصمة البلجيكية "بروكسل"، في إطار هذا الحراك الدبلوماسي، محادثات "مثمرة وجوهرية" أجراها المبعوث الخاص وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مع ممثلي أوكرانيا وحلف الناتو وشركاء أوروبيين، حيث صرح بأن هدف الولايات المتحدة يتمثل في معالجة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف عبر ترتيبات عملية متفق عليها بشكل متبادل تقلل مخاطر الصراعات المستقبلية، وتشمل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والهيكل الأمني الأوروبي الأوسع.

وترافقت هذه التحركات السياسية مع مساع أوكرانية حثيثة لحشد الدعم المالي، إذ حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة "تي إس إن" (TSN) الأوكرانية، الإدارة الأمريكية على الإفراج عن مساعدات معلقة بقيمة 16 مليار دولار، مشيرا إلى تلقيه استجابة إيجابية من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بشأن مقترح لتقديم 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، فيما أعرب عبر منصة "إكس" عن شكره للاتحاد الأوروبي لتخصيصه 4.36 مليار يورو لدعم قطاعي الطاقة والدفاع، مبديا في الوقت ذاته، خلال مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية، أمله في أن يسهم فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة في تعزيز الدعم الأمريكي لبلاده.

ووجه الرئيس الأوكراني، لمواجهة تداعيات استهداف البنية التحتية، نداء خلال اجتماع على هامش فعاليات "القمة الإيبيرية-الأمريكية اللاتينية" في مدريد التي تضم 22 دولة، دعا فيه قادة دول أمريكا اللاتينية والشركات الإسبانية للإسراع بتوريد معدات كهربائية حيوية، خاصة بعدما أفادت مجموعة "دي تي إي كيه" الأوكرانية بتعرض شبكة الطاقة لنحو 78 هجوما روسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد الميداني والأمني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 35 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات، فيما سقط مدنيان وأصيب 15 آخرون جراء هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك، وذلك تزامنا مع كشف مصادر أمنية روسية عن العثور على سجون سرية وغرف تعذيب في جمهورية لوغانسك ومناطق أخرى، استخدمتها تشكيلات عسكرية أوكرانية لاحتجاز معارضيها قبل بدء العملية العسكرية.

-خلا-