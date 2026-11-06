تطلع كويتي لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي وتعزيز الأمن المائي

نيويورك في 6 نوفمبر / وام / أعربت دولة الكويت عن تطلعها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في العاصمة "أبوظبي" مطلع ديسمبر المقبل باستضافة مشتركة من دولة الإمارات والسنغال، وإلى المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض عام 2027، مؤكدة دعمها لجهود إنجاح الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال المناقشة المشتركة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في تنسيق الجهود المشتركة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة وتطوير آليات المتابعة بمناسبة الذكرى الثمانين لانطلاق أعمال المجلس.

وشددت شرار على أهمية توفير التمويل والقدرات لتنفيذ الالتزامات التنموية في ظل ارتفاع أعباء المديونية، داعية إلى دعم تنفيذ التزام إشبيلية وتوسيع حصول البلدان النامية على التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضحت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تضع الإنسان في صميم سياساتها وتواصل، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية، مؤكدة استمرار الالتزام بمساندة الجهود الإغاثية الأممية وربطها بخطط التعافي لتمكين المجتمعات المتأثرة بالأزمات.

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي لعام 2025، والاستثمار في تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وسد الفجوة الرقمية، مشيرة إلى أن الوفاء بالتعهدات يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية ومتابعة منتظمة ومؤشرات واضحة لقياس النتائج.

-خلا-