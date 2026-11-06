إطلاق مجموعة أقمار اصطناعية صينية جديدة للاستشعار عن بعد

شيتشانغ في 6 نوفمبر / وام / أطلقت الصين بنجاح مجموعة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، لتستخدم بشكل أساسي في التجارب العلمية ورصد البيئة الكهرومغناطيسية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ودخلت الأقمار الاصطناعية أرقام 07 و08 و09 التابعة لمجموعة "ياوقان-51"، مداراتها المحددة مسبقا بعد إطلاقها ليل الخميس من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي".

وسجلت عملية الإطلاق الناجحة هذه المهمة رقم 675 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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