النائب العام للدولة يستقبل المدعي العام ووزير العدل النيجيري

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، معالي لطيف أولاسونكانمي فاغبيمي، المدعي العام ووزير العدل لجمهورية نيجيريا الاتحادية، والوفد المرافق له، بحضور سعادة سالم سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وذلك بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى في مجالات عمل النيابة العامة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ورفع كفاءة العمل القضائي.

وتضمنت الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة للدولة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وعلى أبرز المبادرات والمشروعات التقنية المبتكرة التي تسهم في تطوير الخدمات القضائية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

حضر اللقاء، سعادة المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، والمستشار حسين معتوق المحامي العام الأول لقطاع المكتب الفني والمتابعة، والمستشار سالم الزعابي - رئيس نيابة عامة، رئيس قطاع الخدمات المساندة .