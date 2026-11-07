إصابات الحصبة في أمريكا في أعلى مستوياتها منذ 35 عاماً

واشنطن في 6 نوفمبر/ وام/ تجاوزت إصابات الحصبة في أمريكا 5000 للمرة الأولى منذ 1991. ⁠وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة تسجيل حوالي 5182 إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام، وهو أعلى رقم سنوي مسجل منذ 35 عاما، مع استمرار تفشي المرض في أنحاء البلاد. و أظهرت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على ​الأمراض والوقاية منها أن الغالبية العظمى من الإصابات ⁠كانت بين أشخاص لم يتلقوا التطعيم أو لم يعرف ما إذا كانوا تلقوا التطعيم أم ​لا، إذ شكلوا 96 بالمئة من الحالات ⁠في 2026.

-خلا-