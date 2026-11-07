العاصفة الاستوائية "بينا" تتشكل في المحيط الهادئ جنوب جزر هاواي

ميامي في 6 نوفمبر /وام/ تشكلت العاصفة الاستوائية "بينا" في المحيط الهادئ جنوب جزر هاواي، وفقا لنشرة صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الأمريكي ومقره ميامي، أوضحت أن السرعة القصوى المستدامة لرياح العاصفة بلغت 45 ميلا في الساعة (72 كيلومترا في الساعة)، وكان مركزها على مسافة نحو 650 ميلا (1046 كيلومترا) جنوب شرق ساوث بوينت في هاواي، ونحو 1350 ميلا (2173 كيلومترا) شرق- إلى جنوب شرق جزيرة جونستون.

وتحركت العاصفة "بينا" غربا بسرعة 12 ميلا (19 كيلومترا ) في الساعة، ومن المتوقع أن تشتد قوتها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، قبل أن تستقر دون تغير يذكر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

-خلا-