الصحة العالمية تحذر من انتشار الحمى الصفراء في 9 دول أفريقية

جنيف في 7 نوفمبر/ وام/ حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي الحمى الصفراء في عدة دول أفريقية، بعد تسجيل 67 إصابة في تسع دول هي: بوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وليبيريا، وتوجو، ونيجيريا.

وأفادت المنظمة بأن تنقل السكان عبر الحدود، وانتشار البعوض الناقل للمرض، وتباين مستويات التغطية بالتطعيم، تعد من أبرز العوامل التي تزيد من خطر انتقال العدوى وتوسع انتشارها.

وصنفت المنظمة المخاطر الصحية المرتبطة بالتفشي الحالي عند مستوى متوسط إقليمياً، ومنخفض عالمياً.