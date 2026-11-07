"كوبرنيكوس": 2026 يتجه ليكون ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء التسجيل

بروكسل في 7 نوفمبر/ وام/ أفاد مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي لتغير المناخ بأن عام 2026 مرشح على الأرجح لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك للمرة الثانية بعد عام 2024.

وأوضح المرصد أن تجاوز هذه العتبة لا يُعتمد رسمياً إلا استناداً إلى متوسط درجات الحرارة على مدى عدة سنوات، لافتاً إلى أن عام 2026 يتجه ليكون ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

ورجح المرصد بنسبة 20% أن يتجاوز عام 2026 الرقم القياسي المسجل في عام 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.

وسجل أكتوبر الماضي أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية لهذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات، بارتفاع بلغ 1.75 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ليصبح ثالث شهر متتالٍ تتجاوز فيه درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية.