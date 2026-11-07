مجلس الشيوخ في باراغواي يقر عزل الرئيس بينيا على خلفية أزمة مصرفية

أسونسيون في 7 نوفمبر/ وام/ أقرّ مجلس الشيوخ في باراغواي، الجمعة، عزل الرئيس سانتياغو بينيا، بعد يوم من رفضه الاستقالة على خلفية أزمة مصرفية حرمت ملايين المودعين من استرداد أموالهم، وفقاً لوكالة فرانس برس.

واندلعت الأزمة إثر استحواذ المصرف المركزي، الثلاثاء الماضي، على بنك «أوينو»، الذي كانت تربط بينيا به صلات سابقة، ما أدى إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، يمثلون نصف سكان البلاد، بينهم متقاعدون، وأثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد.

وكان مجلس النواب قد صوّت بالإجماع، الخميس، على بدء إجراءات عزل بينيا، بمشاركة نواب من حزب كولورادو الحاكم، بتهم سوء التصرف وتضارب المصالح على خلفية أزمة البنك.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة على عزل بينيا، على خلفية الأزمة الناجمة عن انهيار بنك «أوينو».