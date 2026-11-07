الكونغو: 5198 وفاة بفيروس "إيبولا" وارتفاع الإصابات إلى 10668

كنشاسا في 7 نوفمبر/ وام/ أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى 5198 حالة، من أصل 10668 إصابة مؤكدة، بنسبة وفيات بلغت 48.7%.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الحصيلة المسجلة حتى 3 نوفمبر الجاري بلغت 10668 إصابة مؤكدة و5198 وفاة.

وكان المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، قد حذر في وقت سابق من أن الفيروس يشكل تهديداً للدول المجاورة، في ظل استمرار انتشاره في أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.