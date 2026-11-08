العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي دبي الصحراوي

دبي في 7 نوفمبر/وام/ تصدر القطري ناصر العطية منافسات المرحلة الأولى من رالي دبي الصحراوي "باها"، التي أقيمت اليوم في صحراء القدرة، بفارق 5 دقائق و16.7 ثانية عن أقرب منافسيه، فيما عزز البريطاني أليكس ماكينيس صدارته لمنافسات الدراجات النارية.

وامتدت المرحلة لمسافة 177.24 كيلومترللسيارات، و193.90 كيلومترللدراجات النارية والرباعية، ضمن المنافسات الخاضعة للتوقيت تحت إشراف الاتحادين الدوليين للسيارات والدراجات النارية.

وحقق العطية، الفائز برالي دبي الصحراوي ثلاث مرات بنظام "باها" الحالي وعشر مرات في نسخته السابقة، أسرع زمن في فئة السيارات، برفقة ملاحه الفرنسي ماكس دلفينو، على متن سيارة "أوبتيموس إم دي رالي"، فيما حل الهولندي ميتشل فان دن برين وملاحه بارت فان هيون في المركز الثاني على متن "كان آم مافريك آر".

وجاء الإماراتي منصور بالهلي، ثالثاً برفقة ملاحه خالد الكندي، على متن "كان آم مافريك آر"، بفارق 8 دقائق و39.8 ثانية عن المتصدر، ليعزز موقعه في المنافسة على لقب فئة "إس إس في" ضمن كأس العالم للباها للسيارات.

وفي منافسات الدراجات النارية، سجل البريطاني أليكس ماكينيس أسرع زمن بلغ ساعتين و38 دقيقة و54.5 ثانية، على متن دراجة "كي تي إم 450 آر إف آر"، متقدماً على مواطنه إيثان لين بفارق 3 دقائق و17.2 ثانية، فيما حل السلوفيني توني موليتش ثالثاً بفارق 4 دقائق و43.4 ثانية إضافية.

وشهدت المرحلة خروج الإماراتي محمد البلوشي، بطل الرالي مرتين، من المنافسة، إثر تعرض دراجته لعطل ميكانيكي خلال النصف الثاني من المرحلة، بعدما كان ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وفي فئة الدراجات الرباعية "كواد"، انسحب الإماراتي عبد العزيز أهلي، الفائز بلقب الفئة في النسخ الأربع الماضية، بسبب مشكلات ميكانيكية، لتتجه المنافسة نحو تتويج بطل جديد.

وتصدر الإماراتي خليفة البستكي، الفائز بفئة الدراجات الرباعية في رالي قطر الدولي "باها" الأسبوع الماضي، الترتيب على متن دراجة "ياماها رابتور 700"، مسجلاً زمناً إجمالياً بلغ 3 ساعات و31 دقيقة و26.9 ثانية، فيما حل الإماراتي علي المرزوقي ثانياً بفارق 25 دقيقة و26.5 ثانية.

وتُختتم منافسات الرالي غداً (الأحد) بمرحلة صحراوية أخيرة تمتد لمسافة 191.58 كيلومتر من المنافسات الخاضعة للتوقيت لفئات الاتحاد الدولي للدراجات النارية، وسط ترقب لحسم الألقاب في مختلف الفئات.