"أوب" الصربي بطلا لجولة دبي العالمية لكرة السلة الثلاثية

دبي في 7 نوفمبر /وام/ توج فريق "أوب" الصربي بلقب جولة دبي العالمية لكرة السلة الثلاثية "3x3"، التي اختتمت منافساتها اليوم في "فستيفال باي"، بعد فوزه على فريق "باكتس بون" الألماني بنتيجة 20-19 في المباراة النهائية، ليحرز لقبه الرابع ضمن جولات الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خلال الموسم الحالي.

شهدت البطولة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، مشاركة 14 فريقاً على مدار يومين، في أول استضافة لدبي لإحدى جولات سلسلة العالم للعبة.

وقاد الفريق الصربي نجمه ستراهينيا ستوياتشيتش، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل 34 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليكون من أبرز اللاعبين في المؤشرات الإحصائية للمنافسات.

وفي المنافسات المصاحبة، فاز الكندي أدريس دي ليون، لاعب فريق تورونتو، بلقب مسابقة التصويب "شوت آوت"، بعدما سجل 12 نقطة، فيما أحرز البولندي بيوتر غرابوفسكي لقب مسابقة التصويب الساحق "سلام دانك"، محققاً لقبه الثالث في المسابقة ضمن جولات العالم خلال الموسم الحالي.

تعد (جولة دبي) إحدى محطات الموسم العالمي لعام 2026، الذي يختتم منافساته في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن شراكة تمتد ثلاث سنوات تتضمن استضافة دبي جولات السلسلة حتى عام 2028.