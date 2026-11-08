دلهي تتصدر المدن الكبرى الأكثر تلوثًا في العالم قبيل الاحتفالات السنوية اليوم فى الهند

نيودلهي في 8 نوفمبر / وام / أمرت السلطات الهندية المدارس في دلهي والمناطق المحيطة بها بتقديم الدراسة عبر الإنترنت، كما حثت السكان على العمل من المنزل، في محاولة للحد من التعرض لمستويات التلوث المرتفعة قبل الاحتفالات السنوية المقررة اليوم والتي عادة ما تشهد استخدامًا واسعًا للألعاب النارية، ما يؤدي إلى تفاقم جودة الهواء بشكل أكبر.

وذكرت وسائل إعلام أن "آي كيو إير" صنفت نيودلهي في المركز الأول بين المدن الكبرى الأكثر تلوثًا في العالم، بعدما بلغ مؤشر جودة الهواء وفق المقياس الأمريكي 581، فيما بلغ مؤشر جودة الهواء في دلهي وفق بيانات المجلس المركزي الهندي لمكافحة التلوث 363 ليقع ضمن فئة "سيئ جدًا" وقد جاء تفاوات الأرقام بين المؤشرين نظرًا لاستخدام الجهتين مقاييس ومنهجيات مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن جودة الهواء في دلهي، الجمعة الماضية، كانت الأسوأ قبل الاحتفالات السنوية الكبرى خلال 8 سنوات، استنادًا إلى بيانات رسمية.

وتتكرر أزمة التلوث سنويًا في مناطق واسعة من شمال الهند مع بداية فصل الشتاء، عندما تؤدي طبقات الهواء الباردة والثقيلة إلى احتجاز انبعاثات المركبات والغبار الناتج عن أعمال البناء، إلى جانب الدخان المتصاعد من حرق مخلفات المحاصيل، ما يؤدي إلى تدهور حاد في جودة الهواء.