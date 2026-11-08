زلزال بقوة 7ر5 درجة يضرب وسط اليابان

طوكيو في 8 نوفمبر/ وام / ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا وتصرر عدد من المتاجر، ودفع الناس إلى الفرار من المباني وفقا لوسائل الإعلام .

ونقلت وسائل الإعلام عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجة ووقع على عمق حوالي 40 كيلومترا تحت سطح الأرض في محافظة شيزوكا فيما تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية أقل شدة.

وتأثرت منطقة واسعة بالقرب من محافظة آيتشي، بما في ذلك مدينة هاماماتسو، والعاصمتين القديمتين كيوتو ونارا، والمحافظات المجاورة ياماناشي بالإضافة إلى محافظة جيفو.