بولندا : منفذ الهجوم الذي أودى بحياة 6 أشخاص و15 مصابا يميني متطرف

وارسو في 8 نوفمبر / وام / لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرين في إطلاق نار أمس في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف بجنوب بولندا نفذه مسلّح بولندي من مواليد عام 2002، قالت السلطات إنه متأثر بأفكار اليمين المتطرف.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات في كراكوف قولها إن المسلح أطلق النار باتجاه أشخاص عشوائيين من داخل سيارة كانت تسير عبر الساحة الرئيسية في المدينة مشيرة إلى أن هناك أفرادا من الشرطة من بين المصابين فيما أصيب الجاني بجروح بعد إطلاق الرصاص عليه خلال مواجهة مع الشرطة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن السلطات عثرت على امرأتين ورجل، يرجح أنهم من أفراد عائلة المسلح، متوفين داخل منزله معلنا الحداد يومين على ضحايا حادث إطلاق النار الذي وصفه ب"الإرهابي" فيما عثر أيضا على كثير من الأسلحة والذخيرة في سيارة الجاني.