لجنة شؤون الأسرة بـ"استشاري الشارقة" تناقش أولويات المرحلة المقبلة

الشارقة في 8 نوفمبر / وام / عقدت لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، مستعرضة أبرز القضايا الأسرية التي ستوليها اهتمامها للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز الترابط واستقرار الأسرة وتمكينها من أداء أدوارها في التنشئة وبناء مجتمع متلاحم.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد بمقر المجلس، سبل مواءمة جهودها مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

وأكد سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، السعي لمتابعة القضايا والتحديات المرتبطة بالأسرة، ودراسة المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لها، مشيرا إلى تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات تسلط الضوء على الموضوعات الأسرية والطفولية لتعزيز تبادل الخبرات وتكثيف جهود الجهات المعنية تزامنا مع توجهات "عام الأسرة".

وتناول الاجتماع حصيلة أعمال اللجنة خلال الدورات الثلاث الماضية، ومراجعة المبادرات السابقة للبناء عليها وتطوير آليات العمل، بما يعزز دور المجلس الاستشاري في متابعة الشؤون الأسرية وتحقيق مستهدفات الإمارة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة كل من: عبد الله علي البدوي الحوسني، وعبد الله راشد بن معدن الكتبي، وعبد الله سالم بن طريش الكعبي، ومحمد العلوي الظهوري، وحميد عبيد الحمودي، بمشاركة ممثلي الأمانة العامة للمجلس: عبد العزيز بن خادم، وسمية الحمودي، والعنود الحميدي.