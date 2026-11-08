في رسالته المناخية الأخيرة.. الأمين العام للأمم المتحدة يصف قمة تركيا بـ "لحظة الحقيقة"

نيويورك في 8 نوفمبر / وام / وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة عاجلة إلى قادة العالم وصف فيها مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، التي تنطلق غدا في تركيا، بـ"لحظة الحقيقة"، داعيا إلى التحرك الفوري ووقف المناقشات غير المجدية وتبادل الاتهامات.

وتكتسب القمة أهمية بالغة لكونها ستشهد الخطاب الأخير لغوتيريش حول الاحتباس الحراري بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة نهاية العام الجاري، وتتويجا لجهوده التي استمرت عشر سنوات في حث الدول على الحد من الانبعاثات والتحذير من تداعيات حرق الوقود الأحفوري.

وجاءت تحذيرات غوتيريش، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "أسوشيتد برس"، في ظل إلحاح غير مسبوق يشهده العالم مع تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، من موجات حر وفيضانات وعواصف، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتأثيرات ظاهرة "النينو" المناخية.

-خلا-